На посередництві в розблокуванні українського зерна Туреччина заробить $100 на кожній тонні — Finance.ua

На посередництві в розблокуванні українського зерна Туреччина заробить $100 на кожній тонні Вчора 14:32 — Аграрний ринок

На посередництві в розблокуванні українського зерна Туреччина заробить $100 на кожній тонні

За роль нейтрального транзитера, який візьметься переправити українське зерно з Одеси до нейтральних вод, Туреччина отримуватиме 25% від ринкової ціни зерна.

Про це йдеться у матеріалі Mind «Напівпрочинені двері: Україна нарощує зерновий експорт».

Деталі. Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі заявив, що в рамках кампанії з розблокування експорту Україна надасть посереднику зерно зі значним дисконтом.

«У нас є угода, щоб дати нам [ціну] на 25% нижче, ніж FOB. Однак вони мають дилему з приводу безпечного експорту продукту. І росія, і Україна довіряють лише нам», — розказав Кірішчі.

Зазначається, що на сьогодні в Україні немає сформованої ціни FOB, оскільки де-факто немає портів, де вона актуальна. Але якщо прийняти, що в середньому пшениця на таких умовах постачання коштує $400/тонна, то Туреччина за свої дипломатичні старання отримає знижку в розмірі $100 на кожній тонні, або $100 000 на кожній 1000 тонн.

За даними народного депутата Анатолія Урбанського, перший тестовий корабель з українським зерном вийде з порту Одеси 14 липня. Крім того, зберігається вірогідність створення військового конвою, який супроводжуватиме зерновози до портів Туреччини.

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