На посередництві в розблокуванні українського зерна Туреччина заробить $100 на кожній тонні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На посередництві в розблокуванні українського зерна Туреччина заробить $100 на кожній тонні

Аграрний ринок
330
На посередництві в розблокуванні українського зерна Туреччина заробить $100 на кожній тонні
На посередництві в розблокуванні українського зерна Туреччина заробить $100 на кожній тонні
За роль нейтрального транзитера, який візьметься переправити українське зерно з Одеси до нейтральних вод, Туреччина отримуватиме 25% від ринкової ціни зерна.
Про це йдеться у матеріалі Mind «Напівпрочинені двері: Україна нарощує зерновий експорт».
Деталі. Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі заявив, що в рамках кампанії з розблокування експорту Україна надасть посереднику зерно зі значним дисконтом.
«У нас є угода, щоб дати нам [ціну] на 25% нижче, ніж FOB. Однак вони мають дилему з приводу безпечного експорту продукту. І росія, і Україна довіряють лише нам», — розказав Кірішчі.
Читайте також
Зазначається, що на сьогодні в Україні немає сформованої ціни FOB, оскільки де-факто немає портів, де вона актуальна. Але якщо прийняти, що в середньому пшениця на таких умовах постачання коштує $400/тонна, то Туреччина за свої дипломатичні старання отримає знижку в розмірі $100 на кожній тонні, або $100 000 на кожній 1000 тонн.
За даними народного депутата Анатолія Урбанського, перший тестовий корабель з українським зерном вийде з порту Одеси 14 липня. Крім того, зберігається вірогідність створення військового конвою, який супроводжуватиме зерновози до портів Туреччини.

Посівна в Україні. Чи зможуть українці нагодувати себе та світ

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.