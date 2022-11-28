На порталі «Дія» починається бета-тест послуги з подання заяви на реєстрацію шлюбу: як взяти участь — Finance.ua
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На порталі «Дія» починається бета-тест послуги з подання заяви на реєстрацію шлюбу: як взяти участь

Особисті фінанси
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На порталі «Дія» починається бета-тест послуги з подання заяви на реєстрацію шлюбу: як взяти участь
На порталі «Дія» починається бета-тест послуги з подання заяви на реєстрацію шлюбу: як взяти участь
На порталі Дія можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
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«Завдяки послузі на порталі Дія економите свій час та зусилля. Отримання послуги триває 10-15 хвилин. При цьому не потрібно нікуди йти і витрачати час на огляд залу чи вибір формату церемонії», — заявили в Мінцифри.
Долучитися до бета-тесту послуги можуть українці, які:
  • досягли 18 років;
  • мають електронний підпис.
«Під час бета-тесту ваша заява проходить реальну реєстрацію, тож уважно підійдіть до вибору місця та часу», — зауважили в міністерстві.
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Раніше, щоб подати заяву про шлюб, необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Далі йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату.

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За матеріалами:
Finance.ua
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