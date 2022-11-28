На порталі «Дія» починається бета-тест послуги з подання заяви на реєстрацію шлюбу: як взяти участь — Finance.ua

На порталі «Дія» починається бета-тест послуги з подання заяви на реєстрацію шлюбу: як взяти участь Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» починається бета-тест послуги з подання заяви на реєстрацію шлюбу: як взяти участь

На порталі Дія можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Завдяки послузі на порталі Дія економите свій час та зусилля. Отримання послуги триває 10-15 хвилин. При цьому не потрібно нікуди йти і витрачати час на огляд залу чи вибір формату церемонії», — заявили в Мінцифри.

Долучитися до бета-тесту послуги можуть українці, які:

досягли 18 років;

мають електронний підпис.

«Під час бета-тесту ваша заява проходить реальну реєстрацію, тож уважно підійдіть до вибору місця та часу», — зауважили в міністерстві.

Раніше, щоб подати заяву про шлюб, необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Далі йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату.

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