На польському кордоні все частіше ловлять українців з фальшивими штампами в паспорті — Finance.ua
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На польському кордоні все частіше ловлять українців з фальшивими штампами в паспорті

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З початку 2023 року лише в пунктах пропуску на Підкарпатті польські прикордонники виявили понад 170 фальшивих відбитків штампів прикордонного контролю в закордонних паспортах подорожуючих. Як повідомляє Yavp.pl, кількість таких фальшивих штампів особливо зросла в останні три місяці.
Так, нещодавно українка хотіла перетнути польскій кордон зі штампами прикордонного контролю Литви. Вони мали підтвердити нібито її виїзд і повернення до Вільнюса. Під час ретельної перевірки виявилося, що вона насправді нікуди не їздила, а штампи — підробка. Громадянка України зізналася і добровільно прийняла покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на два роки. Зрозуміло, що до Польщі її не впустили.
Так само, як ще одну українку. Вона пред’явила закордонний паспорт аж з вісьмома фальшивими штампами прикордонного контролю нібито з аеропортів Литви та Іспанії. Коли цей факт виявили, жінка в усьому зізналася й була покарана штрафом у розмірі 1000 злотих.
Фігуранктою ще одного подібного випадку стала 52-річна громадянка України. Проставлені в її паспорті штампи суттєво відрізнялися від прийнятого зразка. Детальний аналіз показав, що два відбитки нібито угорського прикордонного контролю були підробленими з метою легалізації перебування в Євросоюзі. Жінка визнала провину та прийняла покарання у вигляді 4 місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 1 рік.
За матеріалами:
uamedia
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