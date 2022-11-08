На платформу Advantage Ukraine надійшло понад 370 запитів щодо інвестицій в Україну — Finance.ua

На платформу Advantage Ukraine надійшло понад 370 запитів щодо інвестицій в Україну Вчора 15:34 — Казна та Політика

На платформу Advantage Ukraine надійшло понад 370 запитів щодо інвестицій в Україну

Із початку запуску інвестиційної платформи Advantage Ukraine надійшло понад 370 запитів від потенційних інвесторів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Не зважаючи на напружену військово-економічну ситуацію, переважна більшість потенційних інвесторів розуміють невідворотність євроатлантичної інтеграції України і вже зараз готові розглядати проекти в секторах, які традиційно мають глобальні конкурентні переваги, або спрямовані на повоєнну відбудову України» — зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

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Зокрема, отримано понад сто запитів від стратегічних та портфельних інвесторів зі США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Бельгії, Республіки Корея та ін.

Чим цікавляться інвестори

Інвестори в першу чергу цікавляться такими галузями української економіки, як інновації та технології, агропромисловий комплекс, видобуток корисних копалин, інфраструктура, промислове виробництво та логістика.

Також чималий інтерес викликають проекти в секторі енергетики й оборонної промисловості.

Відповідно до статистики advantageukraine.com , за два місяці роботи платформу відвідали десятки тисяч користувачів зі 140 країн світу. Більшість з них з країн «Великої сімки» (G7).

Довідка Finance.ua:

ініціативу з залучення інвестицій Advantage Ukraine було презентовано 6 вересня в рамках великої кампанії, розробленої WPP за підтримки Президента України;

на платформі зібрано інвестиційні проекти та можливості у 10-ти галузях економіки з загальним потенціалом на суму понад $400 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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