На платформу Advantage Ukraine надійшло понад 370 запитів щодо інвестицій в Україну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На платформу Advantage Ukraine надійшло понад 370 запитів щодо інвестицій в Україну

Казна та Політика
136
На платформу Advantage Ukraine надійшло понад 370 запитів щодо інвестицій в Україну
На платформу Advantage Ukraine надійшло понад 370 запитів щодо інвестицій в Україну
Із початку запуску інвестиційної платформи Advantage Ukraine надійшло понад 370 запитів від потенційних інвесторів.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Не зважаючи на напружену військово-економічну ситуацію, переважна більшість потенційних інвесторів розуміють невідворотність євроатлантичної інтеграції України і вже зараз готові розглядати проекти в секторах, які традиційно мають глобальні конкурентні переваги, або спрямовані на повоєнну відбудову України» — зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Читайте також: Куди інвестувати під час війни

Зокрема, отримано понад сто запитів від стратегічних та портфельних інвесторів зі США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Бельгії, Республіки Корея та ін.

Чим цікавляться інвестори

Інвестори в першу чергу цікавляться такими галузями української економіки, як інновації та технології, агропромисловий комплекс, видобуток корисних копалин, інфраструктура, промислове виробництво та логістика.
Також чималий інтерес викликають проекти в секторі енергетики й оборонної промисловості.
Місце для вашої реклами
Відповідно до статистики advantageukraine.com, за два місяці роботи платформу відвідали десятки тисяч користувачів зі 140 країн світу. Більшість з них з країн «Великої сімки» (G7).

Довідка Finance.ua:

  • ініціативу з залучення інвестицій Advantage Ukraine було презентовано 6 вересня в рамках великої кампанії, розробленої WPP за підтримки Президента України;
  • на платформі зібрано інвестиційні проекти та можливості у 10-ти галузях економіки з загальним потенціалом на суму понад $400 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.