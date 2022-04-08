На підтримку України: легендарні Pink Floyd вперше за майже 30 років випустили нову пісню (відео) — Finance.ua

На підтримку України: легендарні Pink Floyd вперше за майже 30 років випустили нову пісню (відео)

Вчора 18:32 — Казна та Політика

На підтримку України: легендарні Pink Floyd вперше за майже 30 років випустили нову пісню (відео)

Легендарний британський гурт Pink Floyd вперше з 1994 випустив нову пісню. Усі кошти від продажу підуть на гуманітарну допомогу Україні.

Трек називається Hey Hey Rise Up («Гей, гей, вставай») і був записаний минулої неділі (30 березня).

Варто зазначити, що трек містить вокал українського музиканта Андрія Хливнюка (гурт «Бумбокс»), взятий із ролику, який він опублікував у Instagram. У ньому Хливнюк співає пісню «Ой у лузі червона калина» на Софійській площі у Києві.

Відеокліп зняв британський режисер Мет Вайткросс — він поєднав відео Хливнюка, який співає у Києві, з грою британського колективу на інструментах.

«Сьогодні опівночі Pink Floyd випустив Hey Hey Rise Up на підтримку народу України. У цій пісні Девід Гілмор і Нік Мейсон приєдналися до старого басиста Pink Floyd Гая Пратта і Нітіна Суоні у якості клавішника. І всі вони акомпанують незвичайному вокалу Андрія Хливнюка з українського гурту „Бумбокс“. Усі виручені кошти підуть на українську гуманітарну допомогу», — йдеться у дописі рок-гурту.

Гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор висловив щиру солідарність з українським народом.

«Ми, як і багато хто з них, відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу», — зауважив Гілмор.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.