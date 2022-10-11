На перших приватизаційних аукціонах жовтня отримали 72 млн грн, — ФДМ — Finance.ua

На перших приватизаційних аукціонах жовтня отримали 72 млн грн, — ФДМ Вчора 15:14 — Фондовий ринок

Онлайн-аукціони з приватизації Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» на Тернопільщині, а також 100% державного пакета акцій АТ «Еротрон» у Львові відбулися 10 жовтня.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

Загальна сума переможних ставок склала 72,7 млн грн, а за право приватизації змагалися три та чотири учасники відповідно.

«Сьогоднішні аукціони знакові: бізнес продовжує зміцнювати економічний фронт попри терористичні атаки агресора по всій країні», — сказано в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

«Мала приватизація»: на другому аукціоні продали спиртзавод за 150 мільйонів;

19 вересня на перших з початку широкомасштабного вторгнення онлайн-торгах за ціною майже втричі вище стартової було реалізоване окреме майно Кобиловолоцького місця зберігання спирту — за більш ніж 70 млн грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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