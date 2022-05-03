На пенсійні виплати у травні спрямовано перші 1,3 млрд грн - Лазебна — Finance.ua

На пенсійні виплати у травні спрямовано перші 1,3 млрд грн - Лазебна

Вчора 15:27 — Казна та Політика

На пенсійні виплати у травні спрямовано перші 1,3 млрд грн.

Про це повідомила очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.

Ця сума — 11% необхідного фінансування на травень для виплати пенсій через Укрпошту.

Усього на травень заплановано виділити на пенсійні виплати 49,1 млрд грн:

37,6 млрд грн мають надійти пенсіонерам на банківські картки;

11,5 млрд грн — це виплати, які пенсіонери отримують через Укрпошту.

У Мінсоцполітики запевняють, що фінансування пенсійних виплат у травні здійснюватиметься вчасно відповідно до графіка.

У січні-квітні до Пенсійного фонду за рахунок ЄСВ надійшло на 11,5 млрд більше, ніж за такий самий період минулого року. І навіть у квітні доходи ПФУ на 400 млн більші, ніж торік. Завдяки цьому держава має ресурси на виплату пенсій.

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