На пенсійні виплати у травні спрямовано перші 1,3 млрд грн - Лазебна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На пенсійні виплати у травні спрямовано перші 1,3 млрд грн - Лазебна

Вчора 15:27Казна та Політика
316
На пенсійні виплати у травні спрямовано перші 1,3 млрд грн.
Про це повідомила очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.
Ця сума — 11% необхідного фінансування на травень для виплати пенсій через Укрпошту.
Усього на травень заплановано виділити на пенсійні виплати 49,1 млрд грн:
  • 37,6 млрд грн мають надійти пенсіонерам на банківські картки;
  • 11,5 млрд грн — це виплати, які пенсіонери отримують через Укрпошту.
У Мінсоцполітики запевняють, що фінансування пенсійних виплат у травні здійснюватиметься вчасно відповідно до графіка.
У січні-квітні до Пенсійного фонду за рахунок ЄСВ надійшло на 11,5 млрд більше, ніж за такий самий період минулого року. І навіть у квітні доходи ПФУ на 400 млн більші, ніж торік. Завдяки цьому держава має ресурси на виплату пенсій.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Хочу отримати гроші👛

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.