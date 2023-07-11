На окупованих територіях знаходиться шоста частина врожаю пшениці - супутникові дані — Finance.ua

На окупованих територіях знаходиться шоста частина врожаю пшениці - супутникові дані Сьогодні 05:06 — Казна та Політика

На окупованих територіях знаходиться шоста частина врожаю пшениці - супутникові дані

Загальне виробництво пшениці в Україні у 2023 маркетинговому році складе 25−26,5 млн тонн, з яких 21−22 млн тонн буде зібрано на підконтрольній території, 4,1−4,4 млн тонн — на тимчасово окупованих територіях.

Це показав супутниковий аналіз, проведений аналітиками NASA Harvest (Програма з продовольчої безпеки та сільського господарства).

Загальне виробництво пшениці в Україні у 2023 маркетинговому році складе 25−26,5 млн тонн, з яких 21−22 млн тонн буде зібрано на підконтрольній території, 4,1−4,4 млн тонн — на тимчасово окупованих територіях.

Це показав супутниковий аналіз, проведений аналітиками NASA Harvest (Програма з продовольчої безпеки та сільського господарства).

Згідно з даними супутникового аналізу, врожайність пшениці на окупованих територіях є нижчою, ніж на решті території України. Але загалом врожайність — вище, ніж в минулому сезоні

Так, в середньому врожайність становитиме 4,27 тонни/га для всієї України, зокрема 4,53 тонни/га на підконтрольній території, 3,3 тонни/га на — окупованій.

Посівні площі під пшеницею по всій країні оцінюють в межах 5,8−6,2 млн га, з яких 4,6−4,9 млн га на контрольованих територіях, 1,2−1,3 млн га — на тимчасово окупованих територіях.

Загалом оцінка виробництва пшениці цього року наближена до торішньої, що зумовлено меншою посівною площею та вищою врожайністю порівняно з минулим роком, яка буде трохи нижчою за середній показник за п’ять років (до війни) у 27,9 млн тонн.

«Однак такий аналіз передбачає, що вся посіяна пшениця буде зібрана, і що супутники не можуть надати інформацію про те, хто зібрав пшеницю і чи побачить Україна економічну вигоду від своїх родючих сільськогосподарських угідь», — наголосили в NASA Harvest.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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