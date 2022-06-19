На одному з пунктів пропуску до Польщі тимчасово припинять пропускати автобуси з України — Finance.ua
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На одному з пунктів пропуску до Польщі тимчасово припинять пропускати автобуси з України

Вчора 09:15Казна та Політика
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Від завтрашнього дня тимчасово не здійснюватиметься пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску «Краковець-Корчева» на виїзд з України до Польщі.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Telegram.
«З 19 червня тимчасово не здійснюватиметься пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску „Краковець — Корчова“ на виїзд з України до Польщі», — йдеться у повідомленні.
Перевізників закликали обрати для перетину кордону інші пункти пропуску «Грушів — Будомєж», «Шегині — Медика» або «Рава-Руська — Хребенне».
Наголошується, що порядок пропуску автобусів на в’їзд до України залишиться без змін.

Інформація Finance.ua:

  • нагадаємо, Україна та Польща домовилися спростити перетин кордону. Зеленський зазначив, що зараз українські міста стали побратимами польських, побратимами стали український та польський народ, а країни — сестрами;
  • у Польщі діє програма 500 злотих на лікарські препарати для українців

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами: УНІАН
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