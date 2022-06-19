На одному з пунктів пропуску до Польщі тимчасово припинять пропускати автобуси з України — Finance.ua

На одному з пунктів пропуску до Польщі тимчасово припинять пропускати автобуси з України

Вчора 09:15 — Казна та Політика

Від завтрашнього дня тимчасово не здійснюватиметься пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску «Краковець-Корчева» на виїзд з України до Польщі.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Telegram

«З 19 червня тимчасово не здійснюватиметься пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску „Краковець — Корчова“ на виїзд з України до Польщі», — йдеться у повідомленні.

Перевізників закликали обрати для перетину кордону інші пункти пропуску «Грушів — Будомєж», «Шегині — Медика» або «Рава-Руська — Хребенне».

Наголошується, що порядок пропуску автобусів на в’їзд до України залишиться без змін.

Інформація Finance.ua:

нагадаємо, Україна та Польща домовилися спростити перетин кордону. Зеленський зазначив, що зараз українські міста стали побратимами польських, побратимами стали український та польський народ, а країни — сестрами;

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