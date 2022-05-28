На Миколаївщині заарештували білоруські вагони з добривами на $20 мільйонів — Finance.ua
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На Миколаївщині заарештували білоруські вагони з добривами на $20 мільйонів

Вчора 13:27Казна та Політика
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У Миколаївській області Державне бюро розслідувань заарештувало білоруські вагони з добривами вартістю 20 млн доларів.
Про це повідомила прес-служба ДБР.
«ДБР продовжує системну роботу з виявлення та вилучення на користь нашої держави майна країн-агресорів. Зокрема, в Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами. 77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами становила близько 20 млн доларів», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що 65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.
Як повідомила прес-служба, зараз слідчі ДБР заарештували все майно в рамках кримінального провадження щодо зловживання службових осіб митниці. Розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

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За матеріалами: Економічна Правда
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