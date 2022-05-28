На Миколаївщині заарештували білоруські вагони з добривами на $20 мільйонів — Finance.ua

На Миколаївщині заарештували білоруські вагони з добривами на $20 мільйонів

Вчора 13:27 — Казна та Політика

У Миколаївській області Державне бюро розслідувань заарештувало білоруські вагони з добривами вартістю 20 млн доларів.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

«ДБР продовжує системну роботу з виявлення та вилучення на користь нашої держави майна країн-агресорів. Зокрема, в Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами. 77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами становила близько 20 млн доларів», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.

Як повідомила прес-служба, зараз слідчі ДБР заарештували все майно в рамках кримінального провадження щодо зловживання службових осіб митниці. Розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

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