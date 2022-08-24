На Миколаївщині через війну не працює 12 найбільших підприємств – голова ОВА — Finance.ua

На Миколаївщині через війну не працює 12 найбільших підприємств – голова ОВА Вчора 19:25 — Фондовий ринок

Принаймні 12 найбільших підприємств Миколаївської області наразі не працюють через вторгнення військ російської федерації, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Що стосується бізнесу, бізнес-активності та оборотних коштів, то все дуже погано: не працює дуже багато підприємств, принаймні 12 найбільших, вони не працюють», — сказав він на брифінгу в Медіацентрі «Україна — Укрінформ» у вівторок.

Водночас голова ОВА зазначив, що «через те, що у нас (у Миколаївській області. — Ред.) розташовані військові частини (область — на другому місці в країні), наповнення бюджету у нас поки що нормальне».

Крім того, за словами Кіма, аграрії Миколаївщини вже зібрали понад 80% зернових і зараз планують посівну кампанію.

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