На Миколаївщині через війну не працює 12 найбільших підприємств – голова ОВА — Finance.ua
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На Миколаївщині через війну не працює 12 найбільших підприємств – голова ОВА

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Принаймні 12 найбільших підприємств Миколаївської області наразі не працюють через вторгнення військ російської федерації, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Що стосується бізнесу, бізнес-активності та оборотних коштів, то все дуже погано: не працює дуже багато підприємств, принаймні 12 найбільших, вони не працюють», — сказав він на брифінгу в Медіацентрі «Україна — Укрінформ» у вівторок.
Водночас голова ОВА зазначив, що «через те, що у нас (у Миколаївській області. — Ред.) розташовані військові частини (область — на другому місці в країні), наповнення бюджету у нас поки що нормальне».
Крім того, за словами Кіма, аграрії Миколаївщини вже зібрали понад 80% зернових і зараз планують посівну кампанію.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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