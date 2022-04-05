На Мосбіржі у березні на 30% збільшились валютні торги — Finance.ua

Відповідно зріс і середньоденний обсяг торгів, він склав 1952,8 млрд рублів, порівняно з 1449,8 млрд рублів у березні 2021 року.
Нагадаємо, Центробанк рф заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тис.
Країни ЄС, Британія та США наклали санкції проти Центрального банку рф та Міністерства фінансів росії, що фактично блокує валютні резерви агресора та унеможливлює валютні інтервенції для підтримки курсу рубля.
Центробанк рф додатково заборонив видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків.