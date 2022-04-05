На Мосбіржі у березні на 30% збільшились валютні торги — Finance.ua
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На Мосбіржі у березні на 30% збільшились валютні торги

Вчора 15:44Фондовий ринок
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На Мосбіржі у березні на 30% збільшились валютні торгиНа Мосбіржі у березні на 30% збільшились валютні торги
Обсяг торгів на валютному ринку Мосбіржі в березні 2022 року збільшився на 28,6%, до 41,0 трлн рублів, за аналогічний період у 2021 торги були на рівні 31,9 трлн рублів.
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
Відповідно зріс і середньоденний обсяг торгів, він склав 1952,8 млрд рублів, порівняно з 1449,8 млрд рублів у березні 2021 року.
Нагадаємо, Центробанк рф заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тис.
Країни ЄС, Британія та США наклали санкції проти Центрального банку рф та Міністерства фінансів росії, що фактично блокує валютні резерви агресора та унеможливлює валютні інтервенції для підтримки курсу рубля.
Центробанк рф додатково заборонив видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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