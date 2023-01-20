На Львівщині запустили нову сонячну електростанцію (фото) — Finance.ua
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На Львівщині запустили нову сонячну електростанцію (фото)

Енергетика
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На території Кам’янка-Бузької громади у Львівській області запущено в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю 996 кВт. Наприкінці грудня 2022 року ТОВ «Енергоінвест» запустили сонячну електростанцію орієнтовною потужністю 996 кВт.
Про це повідомила Кам’янка-Бузька міська рада на сторінці у facebook.
Електростанція розміщена на території нашого району, на земельній ділянці загальною площею 6 Га.
На Львівщині запустили нову сонячну електростанцію (фото)
Сьогодні дуже важливий розвиток альтернативних джерел енергії. В той час як частина енергетиків працюють над відновленням критичної інфраструктури після ракетних ударів, інші створюють нові потужності, що в сукупності працює на стабілізацію енергетичної системи країни.

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За матеріалами:
Finance.ua
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