На Львівщині запрацювала онлайн-послуга реєстрації прав на нерухоме майно через «Дію» — Finance.ua

На Львівщині запрацювала онлайн-послуга реєстрації прав на нерухоме майно через «Дію» Вчора 14:33 — Особисті фінанси

Детальніше про послуги та їх переваги, зокрема для жителів Львівщини, йшлося в межах спільного брифінгу заступника міністра юстиції з питань цифрового розвитку Сергія Орлова та заступника начальника Львівської ОВА Олександра Кулепіна.

На Львівщині запрацювала онлайн-послуга реєстрації прав на нерухоме майно через портал державних послуг «Дія». Наразі послуга працює в тестовому режимі.

Мешканці Львівщини зможуть подати заявку та відскановану копію документів до реєстратора онлайн. Реєстратор самостійно робить запит до БТІ, отримує відповідь і приймає рішення про проведення державної реєстрації.

Жителям Львівщини це дає змогу захистити право власності на своє майно від шахраїв. Тепер ви через «Дію» скануєте документ, подаєте заявку, потрапляєте в реєстр і ваше право власності стає захищеним,— сказав Олександр Кулепін.

Він додав, що на тижні вже почали надходити перші заявки від жителів області та попередив: поки функція працює у тестовому режимі, можливі технічні недоліки.

Доступна іпотека під 3% в Дії

З жовтня в Україні стартувала державна пільгова іпотека «є Оселя». Програма є продовженням попередньої державної ініціативи «Доступна іпотека 7%». Скористатись пільговою ставкою можуть:

військові,

правоохоронці,

медичні працівники,

працівники освіти.

Як розповів портал ЛУН, площа придбаної квартири має бути не більше 52,5 метрів квадратних на одну людину та по +21 метрів квадратних на кожного члена родини. Також є обмеження по вартості квадратного метра і максимальній сумі кредиту.

Для людини без сім’ї у Києві вартість квадратного метра має бути не більше 46,7 тисячі гривень, а максимальна сума кредиту — до 2,45 мільйона гривень.

Для Львова гранична вартість метру 39,8 тисячі гривень, сума кредиту при цьому — 2,09 мільйона гривень.

Для Одеси — 38,3 тисячі гривень та 2,01 мільйона гривень відповідно.

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