На Львівщині побудували асфальтобетонний завод — Finance.ua

На Львівщині побудували асфальтобетонний завод

Вчора 07:52 — Казна та Політика

Фото: Львівська ОВА

У Добротвірський громаді Львівської області побудували асфальтобетонний завод потужністю 120 тонн асфальту за годину.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА в Телеграм

«Завод побудовано українським виробником „Кредмаш“. Зокрема, для функціонування заводу залучено близько 100 млн гривень інвестицій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сучасне українське виробництво, яке відповідає усім технічним та екологічним вимогам. Потужність заводу — 120 тонн асфальту за годину, завдяки встановленій асфальтобетонній установці європейського рівня, яка не випускає шкідливого диму і практично не забруднює навколишнє середовище.

Станом на 18 травня, робочими місцями забезпечено 25 кваліфікованих працівників. Зокрема, при повній потужності виробництва для подальшої більш ефективної роботи заводу буде створено понад 100 нових робочих місць.

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин «Кредмаш» — провідний виробник обладнання для виробництва асфальтобетону та асфальту: асфальтозмішувальних установок та запасних частин до них. Історія заводу починається з 1870 року.

Завод спеціалізується на розробці, випуску і постачанні асфальтозмішувальних, ґрунтозмішувальних установок, а також спеціальних автотранспортних засобів — бітумовозів, автогудронаторів, комбінованих дорожніх машин з поливомиєчним і піскорозкидальним обладнанням. Починаючи з 1949 року виготовлено понад 21 тисячі установок з виробництва асфальту. Продукція підприємства експлуатується більше ніж в 50 країнах.

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