На Львівщині побудували асфальтобетонний завод — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Львівщині побудували асфальтобетонний завод

Вчора 07:52Казна та Політика
607
Фото: Львівська ОВАФото: Львівська ОВА
У Добротвірський громаді Львівської області побудували асфальтобетонний завод потужністю 120 тонн асфальту за годину.
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА в Телеграм.
«Завод побудовано українським виробником „Кредмаш“. Зокрема, для функціонування заводу залучено близько 100 млн гривень інвестицій», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це сучасне українське виробництво, яке відповідає усім технічним та екологічним вимогам. Потужність заводу — 120 тонн асфальту за годину, завдяки встановленій асфальтобетонній установці європейського рівня, яка не випускає шкідливого диму і практично не забруднює навколишнє середовище.
Станом на 18 травня, робочими місцями забезпечено 25 кваліфікованих працівників. Зокрема, при повній потужності виробництва для подальшої більш ефективної роботи заводу буде створено понад 100 нових робочих місць.
Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин «Кредмаш» — провідний виробник обладнання для виробництва асфальтобетону та асфальту: асфальтозмішувальних установок та запасних частин до них. Історія заводу починається з 1870 року.
Завод спеціалізується на розробці, випуску і постачанні асфальтозмішувальних, ґрунтозмішувальних установок, а також спеціальних автотранспортних засобів — бітумовозів, автогудронаторів, комбінованих дорожніх машин з поливомиєчним і піскорозкидальним обладнанням. Починаючи з 1949 року виготовлено понад 21 тисячі установок з виробництва асфальту. Продукція підприємства експлуатується більше ніж в 50 країнах.
За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.