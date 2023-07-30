На Київщині завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж — Finance.ua
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На Київщині завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж

Казна та Політика
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На Київщині завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж
На Київщині завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж
У Бородянці на Київщині завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.
Міст було зруйновано росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні рух новим автомобільним мостом було відновлено.
Після деокупації Київщини Служба відновлення на ділянці автомобільної дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин оперативно облаштувала тимчасовий проїзд зруйнованою спорудою. Капітальна відбудова розпочалась у грудні минулого року.
Довжина нового мосту — 102 метри. Він зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень. Штучна споруда має дві смуги руху. Частково нанесена розмітка на проїзній частині.
На Київщині під час військової агресії росіяни загалом пошкодили 50 штучних споруд. Із них 29 — на автомобільних дорогах загального користування державного значення та 21 — на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.
Вдячні дорожникам, які оперативно відновлюють інфраструктуру області. Повноцінне сполучення між населеними пунктами області дозволить повертати людей до звичного ритму життя та комфортного пересування без втрати часу.
За матеріалами:
УНН
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