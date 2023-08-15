На Київщині завершено ремонтні роботи на залізниці, спричинені аварією з вантажним поїздом — Finance.ua

На Київщині завершено ремонтні роботи на залізниці, спричинені аварією з вантажним поїздом Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

Поїзди Дніпровського напрямку відновили курсування за звичними маршрутами.

Станом на 8:00 15 серпня в Київській області працівники «Укрзалізниці» завершили виконання відновлювальних робіт на ділянці, де напередодні сталася транспортна подія з вантажним поїздом.

Як пише ЦТС , в залізничній компанії проінформували, що всі ранкові поїзди Дніпровського напрямку прямуватимуть тепер своїм маршрутом без затримки.

Нагадаємо, що 14 серпня через залізничну аварію деякі поїзди до столиці прибували зміненими маршрутами та з затримками.

Вечірні поїзди № 734 Київ-Дніпро, № 790/792 Київ-Кропивницький, Кременчук, № 730 Київ-Черкаси слідували за зміненими маршрутами.

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

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