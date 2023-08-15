На Київщині завершено ремонтні роботи на залізниці, спричинені аварією з вантажним поїздом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Київщині завершено ремонтні роботи на залізниці, спричинені аварією з вантажним поїздом

Казна та Політика
15
Поїзди Дніпровського напрямку відновили курсування за звичними маршрутами.
Станом на 8:00 15 серпня в Київській області працівники «Укрзалізниці» завершили виконання відновлювальних робіт на ділянці, де напередодні сталася транспортна подія з вантажним поїздом.
Як пише ЦТС, в залізничній компанії проінформували, що всі ранкові поїзди Дніпровського напрямку прямуватимуть тепер своїм маршрутом без затримки.
Нагадаємо, що 14 серпня через залізничну аварію деякі поїзди до столиці прибували зміненими маршрутами та з затримками.
Вечірні поїзди № 734 Київ-Дніпро, № 790/792 Київ-Кропивницький, Кременчук, № 730 Київ-Черкаси слідували за зміненими маршрутами.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.