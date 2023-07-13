На Київщині запустили лінію зі спорудження модульних будинків та цементний завод — Finance.ua

На Київщині запустили лінію зі спорудження модульних будинків та цементний завод
На Київщині запущено завод із виробництва цементу та лінія зі спорудження модульних приватних будинків. На фінальній стадії знаходиться спорудження заводу з виготовлення цементу та бетону.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, ОВА намагається максимально сприяти залученню іноземного бізнесу і міжнародних компаній та має багато зустрічей, переговорів, зокрема з великим бізнесом зі США.
«Розвиваючи внутрішній бізнес та залучаючи міжнародний, ми робимо все, щоб гарантувати його захист. Правоохоронні органи, податківці підтримують нас у цьому. Саме завдяки бізнесу, який працює і сплачує податки в області, ми можемо поступово відновлювати людям житло», — сказав Кравченко.
Раніше повідомлялося, що на думку українців, контролювати використання коштів на відбудову мають міжнародні організації.
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