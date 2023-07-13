На Київщині запустили лінію зі спорудження модульних будинків та цементний завод — Finance.ua
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На Київщині запустили лінію зі спорудження модульних будинків та цементний завод

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На Київщині запустили лінію зі спорудження модульних будинків та цементний завод
На Київщині запустили лінію зі спорудження модульних будинків та цементний завод
На Київщині запущено завод із виробництва цементу та лінія зі спорудження модульних приватних будинків. На фінальній стадії знаходиться спорудження заводу з виготовлення цементу та бетону.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, ОВА намагається максимально сприяти залученню іноземного бізнесу і міжнародних компаній та має багато зустрічей, переговорів, зокрема з великим бізнесом зі США.
«Розвиваючи внутрішній бізнес та залучаючи міжнародний, ми робимо все, щоб гарантувати його захист. Правоохоронні органи, податківці підтримують нас у цьому. Саме завдяки бізнесу, який працює і сплачує податки в області, ми можемо поступово відновлювати людям житло», — сказав Кравченко.
Раніше повідомлялося, що на думку українців, контролювати використання коштів на відбудову мають міжнародні організації.
За матеріалами:
НВ
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