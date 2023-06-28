На Київщині вже відновили понад 12 тисяч об'єктів — Finance.ua
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На Київщині вже відновили понад 12 тисяч об'єктів

Казна та Політика
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На території Київської області вже відновлено більше 12 тисяч об'єктів, пошкоджених унаслідок військової агресії рф.
Про це у Фейсбуці повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
«На сьогодні повністю або частково із забезпеченням життєдіяльності відновлено 12 108 об'єктів, пошкоджених унаслідок військової агресії росіян», — зазначив Кравченко.
Зокрема, повністю відновили 6 767 багатоповерхівок та приватних будинків, ще 3 919 — частково із забезпеченням життєдіяльності. Уже відбудували 187 шкіл та дитсадків, 100 медзакладів, 67 адмінбудівель і ЦНАПів.
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Голова ОВА зауважив, що пріоритет надається передусім відбудові житла, адже це сприятиме поверненню жителів області додому, дасть можливість створити додаткові робочі місця і позитивно позначиться на економічному розвитку регіону.
Крім того, за його словами, успішно реалізовується проєкт із відновлення багатоквартирних будинків у межах платформи United24. Роботи вже тривають на 7 об'єктах, ще 11 — на черзі. Усі будинки плануємо відбудувати до кінця року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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