На Київщині відновили роботу вже 49 ЦНАПів — Finance.ua

На Київщині відновили роботу вже 49 ЦНАПів

Вчора 03:47 — Казна та Політика

На Київщині відновили роботу вже 49 ЦНАПів

У Київській області запрацювали уже 49 центрів адміністративних послуг.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

За його словами, поступово відновлюють роботу центри з деокупованих територій області: Бучі, Гостомеля, Славутича, Великої Димерки.

«На даний час ЦНАПи забезпечують надання соціальних послуг, послуг з реєстрації актів цивільного стану, а також послуг структурних підрозділів виконавчих комітетів місцевих рад. Кількість видів послуг поступово збільшується у міру відновлення доступів до інформаційних ресурсів та державних реєстрів», — зазначив Павлюк.

Так, відновлено роботу з оформлення й видачі паспортних документів через ЦНАП Великодимерської селищної ради. Найближчим часом надання відповідних послуг планує відновити ЦНАП Гостомеля. Готовий до відновлення таких послуг ЦНАП у Славутичі.

«ЦНАПи, які відновили роботу, допомагають збирати інформацію про пошкоджену нерухомість громадян через повномасштабне вторгнення рф», — зауважив голова ОВА.

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