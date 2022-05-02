На Київщині відновили роботу вже 49 ЦНАПів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Київщині відновили роботу вже 49 ЦНАПів

Вчора 03:47Казна та Політика
215
На Київщині відновили роботу вже 49 ЦНАПівНа Київщині відновили роботу вже 49 ЦНАПів
У Київській області запрацювали уже 49 центрів адміністративних послуг.
Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.
За його словами, поступово відновлюють роботу центри з деокупованих територій області: Бучі, Гостомеля, Славутича, Великої Димерки.
«На даний час ЦНАПи забезпечують надання соціальних послуг, послуг з реєстрації актів цивільного стану, а також послуг структурних підрозділів виконавчих комітетів місцевих рад. Кількість видів послуг поступово збільшується у міру відновлення доступів до інформаційних ресурсів та державних реєстрів», — зазначив Павлюк.
Так, відновлено роботу з оформлення й видачі паспортних документів через ЦНАП Великодимерської селищної ради. Найближчим часом надання відповідних послуг планує відновити ЦНАП Гостомеля. Готовий до відновлення таких послуг ЦНАП у Славутичі.
«ЦНАПи, які відновили роботу, допомагають збирати інформацію про пошкоджену нерухомість громадян через повномасштабне вторгнення рф», — зауважив голова ОВА.
За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.