На Київщині відновили роботу понад 40% закладів харчування — Finance.ua
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На Київщині відновили роботу понад 40% закладів харчування

Вчора 08:30Фондовий ринок
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На Київщині відновили роботу понад 40% закладів харчуванняНа Київщині відновили роботу понад 40% закладів харчування
В Києві вже працює 40% малих та середніх закладів у порівнянні із довоєнним показником 23 лютого, у Київській області — 41%.
Про це йдеться у дослідженні української IT-компанії, яка займається автоматизацією закладів громадського харчування, Poster POS.
Кількість відкритих закладів стала активно зростати після того, як Північ України була повністю звільнена від окупантів на початку квітня. Для порівняння, наприкінці березня у Києві було лише 18% закладів, що працюють, у Київській області — 16%.
Інфографіка: https://joinposter.com/ua Інфографіка: https://joinposter.com/ua
Тим часом мер столиці Віталій Кличко ще раз закликав громадян не повертатися до міста, якщо є можливість залишитись у безпечнішому місці. Він не виключає, що Київ — як і раніше під загрозою ракетних ударів.
Інфографіка: https://joinposter.com/ua Інфографіка: https://joinposter.com/ua
Між тим, кількість відкритих закладів зросла у всіх регіонах окрім Сходу країни. Краще за інших відновилася Закарпатська область, сьогодні там працюють 86% закладів від довоєнної кількості. У Хмельницькій — 83%, у Чернівецькій — 81%, у Львівській — 79%.
Менш ніж за місяць кількість відкритих закладів у Черніговській області зросла з 1% до 20%, у Cумській — з 16% до 49% від клієнтів Poster у порівнянні з довоєнним показником.
Найскладнішою залишається ситуація у Харківській, Донецькій та Луганській областях: там відповідно працюють 9%, 5% та 0% закладів від кількості, що працювала напередодні війни.
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За матеріалами: Finance.ua
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