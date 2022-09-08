На Київщині відновлюють проїзд через річку Почепин — Finance.ua

На Київщині відновлюють проїзд через річку Почепин Вчора 19:41 — Казна та Політика

У селі Липівка на Київщині відновлюють проїзд через річку Почепин.

Міст було пошкоджено під час бойових дій. Про це у Telegram повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

На початку квітня для того, щоб забезпечити транспортне сполучення, рух мостом відновили, проте він потребує капітального ремонту.

«Зараз поруч із мостом роблять об’їзну дорогу. Це дозволить транспорту перетинати річку, поки дорожні бригади виконуватимуть ремонтні роботи на мосту. Незабаром рух транспорту через мостову споруду буде повністю відновлено», — повідомив Кулеба.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила два додаткові залізничні сполучення з Румунією.

УНН За матеріалами:

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