На криптобіржах більше половини торгових обсягів BTC виявилися фіктивними – дослідження — Finance.ua

На криптобіржах більше половини торгових обсягів BTC виявилися фіктивними – дослідження Сьогодні 00:02 — Фінтех і Картки

На криптобіржах більше половини торгових обсягів BTC виявилися фіктивними – дослідження

У 2022 році понад 51% від щоденного обсягу торгів біткоїном є фіктивним. Про це йдеться у дослідницькому звіті видання BanklessTimes.

У ході дослідження екпертам вдалося вияснити, що значна частина транзакцій припадає на так звану промивну торгівлю (wash trading), коли актив багаторазово купують і продають на одній і тій самій платформі протягом короткого проміжку часу для створення хибної ліквідності, підвищення ціни активу та обсягів торгів. Найчастіше для таких операцій налаштовують ботів.

Аналітики також пов’язали фіктивну торгівлю зі стейблкоїнами, такими як Tether (USDT). Оскільки на біржах USDT часто використовують для торгівлі в парі з BTC, це призводить до того, що великий обсяг торгів генерується без фактичного переходу біткоїнів з рук у руки.

Експерти побоюються, що таке накручування обсягів торгів допомагає біржам створювати помилкову активність і вводить інвесторів в оману.

На момент написання BTC торгується по $20 214, за добу додавши 0,97%, за даними Coinmarketcap . Актив є найбільшою криптовалютою на ринку з капіталізацією $386 млрд.

cryptomisto За матеріалами:

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