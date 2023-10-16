На кордоні зі Словаччиною митники вилучили партію контрабандної техніки Apple та інших пристроїв на понад 10 млн грн — Finance.ua
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На кордоні зі Словаччиною митники вилучили партію контрабандної техніки Apple та інших пристроїв на понад 10 млн грн

Кримінал
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Державна митна служба України повідомила про спробу незаконного ввезення в Україну великої партії сучасної електронної техніки.
На кордоні зі Словаччиною на митному посту «Ужгород-автомобільний» митники задокументували правопорушення ─ спробу незаконного ввезення на митну територію України значної партії гаджетів, схованих у конструктивних порожнинах рейсового автобуса. Так, повертаючись із країн Євросоюзу, водій рейсового автобуса під час проходження митного контролю запевняв інспекторів про відсутність товару, що підлягає декларуванню та сплаті митних платежів.
Фото: Державна митна служба
Фото: Державна митна служба
Але ретельна перевірка салону автобуса виявила, що водій буквально «нашпигував» усі доступні конструктивні порожнини транспортного засобу новенькими смартфонами різних марок та моделей. Щоб до них дістатися, митникам довелось демонтувати декоративні панелі та обшивку в салоні автобуса.
На момент підготовки матеріалу митники вже вилучили понад 400 одиниць техніки. 169 пристроїв із загальної кількості припадає на смартфони Apple, значна кількість ─ останньої моделі iPhone 15 Pro Max. За попередньою оцінкою, загальна вартість виявленої митниками прихованої техніки сягає понад 10 млн гривень.
Відносно водія буде складено протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ITC.ua
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