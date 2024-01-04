На кордоні з Польщею відновилися протести фермерів: що вони вимагають — Finance.ua

На кордоні з Польщею відновилися протести фермерів: що вони вимагають Сьогодні 12:35

На кордоні з Польщею відновилися протести фермерів: що вони вимагають

Польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на пункті пропуску «Медика — Шегині». Це ускладнює як в'їзд, так і як виїзд з Польщі. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

«На цьому напрямку зараз на в'їзд до України очікують близько 800 вантажівок. Організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати рух автобусів та легкового транспорту», — інформують у ДПСУ.

За інформацією «Радіо Свобода», польські протестувальники обіцяють пропускати три вантажних автомобілі на годину. Пропускатимуть вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, небезпечний вантаж або товари, що швидко псуються.

Рух легкові автомобілів і автобусів не блокують.

Протести триватиме, поки польські фермери не не підпишуть угоду порозуміння з міністерством аграрної політики Польщі, яка гарантуватиме виконання вимог. Наразі протест запланований до 3 лютого 2024-го.

Читайте також: Блокада кордону зі сторони Польщі

«Цей протест до 3 лютого, але може завершитися швидше, якщо польський міністр агрополітики підпише умову порозуміння, а прем'єр Туск у Брюсселі з Урсулою фон дер Ляєн дійдуть згоди. Маю надію, що ця проблема буде вирішена», — каже лідер протестувальників з польської організації «Підкарпатське ошукане село» Роман Кондрув у коментарі «Радіо Свобода».

Польські протестувальники вимагають субсидії на кукурудзу у розмірі 1000 злотих на гектар (близько 940 грн), збільшення суми кредитів для фермерів, скасування підвищення сільськогосподарського податку.

Нагадаємо, що з 3 листопада польські перевізники заблокували усі пункти пропуску на українському кордоні. Зокрема, через Дорогуськ, Гребенне і Корчову. Причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

З 11 до 17 грудня 2023 року польські перевізники розблокували пп «Ягодин — Дорогуськ». Однак вже 18 грудня вони знову заблокували цей пункту пропуску.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.