На кордоні з Польщею будують елеватор на 22 000 тонн — Finance.ua
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На кордоні з Польщею будують елеватор на 22 000 тонн

Казна та Політика
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Компанія ТОВ «Агросем» отримала 1 млн євро терміном на п’ять років від Райффайзен Банку на зерновий елеватор місткістю 22 000 тонн. Про це повідомила пресслужба банку.
Об'єкт на власному терміналі MOST Logistic Terminal на кордоні з Польщею компанія планує ввести в експлуатацію до кінця 2024 року.
«Цей проєкт має особливо важливе значення не тільки для компанії „Агросем“, а й для інших сільгоспвиробників як альтернатива морським шляхам», — зазначила директорка департаменту управління Райффайзен Банку Олександра Прохорчук.
Це не перший проєкт компанії у співпраці з Райффайзеном, розповів заступник директора ТОВ «Агросем» Василь Шалига.
«Подібні логістичні проєкти дозволять забезпечити сталий і безпечний збут української агропродукції, налагодити альтернативні логістичні маршрути, диверсифікувати напрями постачання й експорту», — наголосив представник компанії.
Елеватор будується з використанням «зелених» технологій. Уже встановлено світлодіодне освітлення, енергоефективні системи опалення та вентиляції. Розпочато роботи зі встановлення додаткового обладнання для зменшення виділення пилу, суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря.
Передбачено систему збору й очищення стічних вод, а також щорічний лабораторно-інструментальний контроль викидів забруднювальних речовин на якість атмосферного повітря та ґрунту.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
За матеріалами:
agroreview.com
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