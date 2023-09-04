На кордоні України значно зменшились черги з автобусів та автівок — Finance.ua
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На кордоні України значно зменшились черги з автобусів та автівок

Казна та Політика
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На кордоні України станом на ранок понеділка, 4 вересня, у чергах на пунктах пропуску стоять 180 автомобілів та 70 автобусів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:
  • «Ягодин» — 3 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • «Устилуг» — 60 л/а, 9 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Угринів» — 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Рава-Руська» — 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Грушів» — 20 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Краківець» — 7 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Шегині» — 8 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словаччина
  • «Малий Березний» — 10 л/а (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • «Ужгород» — 12 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
  • «Тиса» — 10 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється).
Румунія:
  • «Порубне» — 10 автобусів (електронна черга).
У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.
За матеріалами:
ТСН
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