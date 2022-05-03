На кордоні України з Румунією з’являться нові пункти пропуску — Finance.ua

На кордоні України з Румунією з’являться нові пункти пропуску

Вчора 10:29 — Казна та Політика

Кабінет міністрів схвалив розпорядження про відкриття двох пунктів пропуску на кордоні з Румунією: «Дяківці» та «Красноїльськ».

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що такий крок був нагальним з огляду на навантаження транспортних потоків та чисельне переміщення людей через пункти пропуску через військову агресію рф проти України.

Схваленим розпорядженням, зокрема, передбачено, що після забезпечення Держмитслужбою та Держприкордонслужбою роботи відповідних підрозділів новостворені пункти пропуску будуть діяти наступним чином:

пункт «Дяківці» — для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи;

пункт «Красноїльськ» — для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тонни), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і часом роботи з 8 до 20 години.

«Відкриття нових пунктів пропуску та пунктів контролю на українсько-румунському державному кордоні дозволить створити сприятливі умови для зменшення навантаження на існуючі пункти пропуску Чернівецької та Закарпатської областей в умовах воєнного стану», — додали у Мінфіні.

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