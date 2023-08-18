На кордоні України з Польщею черги з понад 600 авто — Finance.ua

На кордоні України з Польщею черги з понад 600 авто Сьогодні 18:00

На кордоні України у бік Польщі продовжують зростати черги напередодні вихідних. Про сотні автомобілів на пунктах пропуску у соцмережах почали попереджати з четверга.

Яка ситуація з чергами на виїзді з України зранку 18 серпня, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Про великі скупчення легкових автомобілів на пунктах пропуску у бік Польщі попередили у групі Facebook «Granica/Кордон PL-UA», яка налічує понад 117 тисяч учасників.

«До Польщі краще сьогодні не їхати. На вечір буде ще гірше», — попереджають тих, хто планує поїздку.

У четвер на пунктах пропуску було від 90 до 140 машин. У коментарях користувачі пишуть, що вдалося проїхати кордон за 10−12 годин.

За даними Держприкордонслужби, на 9 ранку 18 серпня на пунктах пропуску на кордоні з Польщею були такі черги:

«Рава-Руська» — 200 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» — 140 легкових автомобілів, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Устилуг» — 80 легкових автомобілів, 10 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» — 80 легкових автомобілів, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів" — 60 легкових автомобілів, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» — 40 легкових автомобілів, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ягодин» — 6 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Смільниця» — 50 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

У чергах на кордоні зі Словацькою Республікою налічувалося 30 легкових автомобілів, із Угорщиною — 77 легкових автомобілів на 5 пунктах пропуску (максимально 25 в одній черзі) та 5 автобусів. На кордонах із Румунією та Молдовою черг немає.

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