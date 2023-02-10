На кордоні України та Румунії відкрили новий автомобільний пункт пропуску — Finance.ua
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На кордоні України та Румунії відкрили новий автомобільний пункт пропуску

Казна та Політика
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На кордоні України та Румунії офіційно відкрили новий автомобільний перехід «Дяківці — Раковець», перша автівка вже перетнула кордон на виїзд.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Згідно з Угодою між урядами України та Румунії визначено цілодобовий режим роботи пункту пропуску для пішохідного, автомобільного (включно з автобусами), крім вантажного, сполучення.
На першому етапі пункт пропуску буде відкритий для пропуску порожніх вантажних автомобілів і цистерн, а пізніше, залежно від створення необхідних інфраструктурних умов, і для переміщення інших типів транспортних засобів та товарів.
Запланована пропускна спроможність пункту на добу — до 300 одиниць транспортних засобів, в тому числі 10 автобусів, 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів.
У пункті пропуску передбачено 6 смуг руху для оформлення транспортних засобів та окрема смуга руху для осіб, які перетинають кордон у пішому порядку.
Для здійснення пропускних операцій у пункті пропуску «Дяківці» створено окремий структурний підрозділ прикордонників.
Нагадаємо, що з 10 листопада минулого року на українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області розпочав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ — Вікову де Сус».
За матеріалами:
Економічна Правда
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