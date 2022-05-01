На ключових трасах Чернігівщини та Сумщини ведуться ремонтні роботи — Finance.ua
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На ключових трасах Чернігівщини та Сумщини ведуться ремонтні роботи

Вчора 03:17Казна та Політика
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На території звільнених Чернігівської та Сумської областей тривають роботи з ремонту дорожньої інфраструктури. На Чернігівщині протягом минулої доби до ремонту залучили 89 робітників та 42 одиниці техніки.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
«Спеціалісти проводять ямковий ремонт покриття гарячим асфальтобетоном та пневмоструменевим методом», — розповів він.
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На трасі Н-27 триває монтаж прогонової будови, а на 148-му кілометрі дороги М-01 проводиться очищення водовідвідних лотків.
«Завершено розбір завалів на проспекті Миру 249 в Чернігові, вивезено залишки руйнувань», — додав Тимошенко.
За його словами, у Сумській області проведено ямковий ремонт дорожнього покриття на трасах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44.
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Паралельно в регіоні проходить ліквідація наслідків бойових дій. Зокрема, в Охтирці здійснюється робота з вивезення стихійних сміттєзвалищ з території Миколаївського, Успенського, Соборного кладовищ. Комунальні служби також розбирають завали на території Охтирської ТЕЦ. У Тростянці йде прибирання території міської лікарні.
«В селах Вирівка та Раки здійснено благоустрій території, обрізку дерев, впорядкування території навколо будинків, що зазнали пошкоджень під час бойових дій», — написав заступник керівника ОП.
За матеріалами: Главком
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