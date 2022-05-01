На ключових трасах Чернігівщини та Сумщини ведуться ремонтні роботи — Finance.ua

На території звільнених Чернігівської та Сумської областей тривають роботи з ремонту дорожньої інфраструктури. На Чернігівщині протягом минулої доби до ремонту залучили 89 робітників та 42 одиниці техніки.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
«Спеціалісти проводять ямковий ремонт покриття гарячим асфальтобетоном та пневмоструменевим методом», — розповів він.
Паралельно в регіоні проходить ліквідація наслідків бойових дій. Зокрема, в Охтирці здійснюється робота з вивезення стихійних сміттєзвалищ з території Миколаївського, Успенського, Соборного кладовищ. Комунальні служби також розбирають завали на території Охтирської ТЕЦ. У Тростянці йде прибирання території міської лікарні.
«В селах Вирівка та Раки здійснено благоустрій території, обрізку дерев, впорядкування території навколо будинків, що зазнали пошкоджень під час бойових дій», — написав заступник керівника ОП.