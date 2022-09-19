На Івано-Франківщини викрили псевдоволонтера на привласненні понад мільйона гривень — Finance.ua
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На Івано-Франківщини викрили псевдоволонтера на привласненні понад мільйона гривень

Кримінал
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27-річний житель Калуша у соцмережі розміщував оголошення про збір грошей на потреби ЗСУ, а також про допомогу волонтерам у придбанні потрібних їм товарів. Чоловік пропонував автомобілі, дрони та іншу військову техніку та амуніцію.
Про це пише Національна поліція України.
Фігурант отримував переплату на банківські картки, однак взятих на себе обов’язків не виконував.
За попередніми даними, у такий спосіб зловмисник ошукав більше 20 громадян, зокрема і військових, котрі наразі перебувають на фронті. Сума збитків сягає 1,2 мільйона гривень.
Правоохоронці провели обшук в оселі фігуранта та вилучили мобільні телефони, SIM-карти та банківські карти, які використовувалися у протиправній діяльності.
Наразі правоохоронці встановлюють остаточну кількість потерпілих та суму завданих збитків.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.
За матеріалами:
Finance.ua
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