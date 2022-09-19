На Івано-Франківщини викрили псевдоволонтера на привласненні понад мільйона гривень — Finance.ua

На Івано-Франківщини викрили псевдоволонтера на привласненні понад мільйона гривень Вчора 19:42 — Кримінал

27-річний житель Калуша у соцмережі розміщував оголошення про збір грошей на потреби ЗСУ, а також про допомогу волонтерам у придбанні потрібних їм товарів. Чоловік пропонував автомобілі, дрони та іншу військову техніку та амуніцію.

Про це пише Національна поліція України.

Фігурант отримував переплату на банківські картки , однак взятих на себе обов’язків не виконував.

За попередніми даними, у такий спосіб зловмисник ошукав більше 20 громадян, зокрема і військових, котрі наразі перебувають на фронті. Сума збитків сягає 1,2 мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшук в оселі фігуранта та вилучили мобільні телефони, SIM-карти та банківські карти, які використовувалися у протиправній діяльності.

Наразі правоохоронці встановлюють остаточну кількість потерпілих та суму завданих збитків.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.