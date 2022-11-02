На хвилі зростання криптовалюти Dogecoin шахраї створили сотні підробок — Finance.ua
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На хвилі зростання криптовалюти Dogecoin шахраї створили сотні підробок

Фінтех і Картки
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На хвилі зростання криптовалюти Dogecoin шахраї створили сотні підробок
На хвилі зростання криптовалюти Dogecoin шахраї створили сотні підробок
Експерти компанії з кібербезпеки PeckShield повідомили про появу близько 169 фейкових токенів, що наслідують мем-криптовалюту Dogecoin (DOGE).
Цифрові активи у різних каламбурних варіаціях зводилися до назв LittleHotDoge або DoggyDoge. За даними PeckShield, монети були створені на блокчейнах Ethereum та BNB Chain.
Аналітики попередили, що ціна приблизно 67 токенів вже впала на понад 90%, а вартість 45 активів знизилась практично до нуля. Крім того, 42 фейкові криптовалюти зі списку були створені хакерами для крадіжки коштів.
На хвилі зростання криптовалюти Dogecoin шахраї створили сотні підробок
Напередодні виявлення токенів-клонів DOGE глава Tesla та SpaceX, а також новий власник Twitter Ілон Маск опублікував твіт із фотографією собаки породи шиба-іну. Пес був одягнутий у футболку із зображенням логотипа соціальної мережі. Відразу після публікації твіту курс Dogecoin зріс на 16,7%. Станом на 1 листопада DOGE торгувався за $0,15.

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За матеріалами:
noworries
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