На Харківщині запустили нову свердловину - понад 50 мільйонів кубів газу на рік — Finance.ua
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На Харківщині запустили нову свердловину - понад 50 мільйонів кубів газу на рік

Енергетика
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АТ «Укргазвидобування» запустило свердловину із добовим дебітом понад 140 тис. кубометрів газу у Харківській області.
Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у Фейсбуці.
«Наш власний підрозділ УГВ-Сервіс вперше провів технологічно складну операцію на новій свердловині — три стадії гідророзриву пласта в межах одного виробничого циклу. Завдяки якісній і злагодженій роботі нам вдалося повною мірою розкрити потенціал газоносних горизонтів і запустити на Харківщині свердловину з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу», — написав Вітренко.
У річному вимірі із цієї свердловини можна видобути 51 млн кубометрів газу, що, за словами Вітренка, допоможе зекономити 102 млн доларів на імпорті «блакитного палива».
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АТ «Укргазвидобування» у вересні пробурило 30,2 км нових свердловин, що є рекордним показником. Минулого місяця компанія почала активно відновлювати виробничі операції, які довелося призупинити через повномасштабне вторгнення росії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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