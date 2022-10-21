На Харківщині запустили нову свердловину - понад 50 мільйонів кубів газу на рік — Finance.ua

На Харківщині запустили нову свердловину - понад 50 мільйонів кубів газу на рік Вчора 15:13 — Енергетика

АТ «Укргазвидобування» запустило свердловину із добовим дебітом понад 140 тис. кубометрів газу у Харківській області.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у Фейсбуці

«Наш власний підрозділ УГВ-Сервіс вперше провів технологічно складну операцію на новій свердловині — три стадії гідророзриву пласта в межах одного виробничого циклу. Завдяки якісній і злагодженій роботі нам вдалося повною мірою розкрити потенціал газоносних горизонтів і запустити на Харківщині свердловину з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу», — написав Вітренко.

У річному вимірі із цієї свердловини можна видобути 51 млн кубометрів газу, що, за словами Вітренка, допоможе зекономити 102 млн доларів на імпорті «блакитного палива».

АТ «Укргазвидобування» у вересні пробурило 30,2 км нових свердловин, що є рекордним показником. Минулого місяця компанія почала активно відновлювати виробничі операції, які довелося призупинити через повномасштабне вторгнення росії.

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Укрінформ За матеріалами:

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