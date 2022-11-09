На Харківщині пробурили нову свердловину з високими показниками видобутку газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Харківщині пробурили нову свердловину з високими показниками видобутку газу

Енергетика
192
«Укргазвидобування» пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. куб. м газу на добу.
«Такого значного результату досягли на родовищі, яке експлуатується вже пів століття і майже виснажено. Це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку», — повідомила пресслужба «Нафтогаз України».
Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон, додали у пресслужбі.
Читайте також
Наприкінці літа на Львівщині розпочала роботу свердловина, що забезпечує видобуток 115 тис. кубометрів газу на добу, що є досить високим показником для західного регіону, де більшість родовищ перебувають на завершальній стадії розробки.
У жовтні група «Нафтогаз» заявила, що збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології та обладнання.
Державна компанія «Укргазвидобування» відновила роботу інфраструктурних об’єктів на деокупованій території України, що надасть можливість додатково видобувати близько 500 тис. куб. м природного газу на добу.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.