На Харківщині пробурили нову свердловину з високими показниками видобутку газу — Finance.ua

На Харківщині пробурили нову свердловину з високими показниками видобутку газу Сьогодні 07:17 — Енергетика

«Укргазвидобування» пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. куб. м газу на добу.

«Такого значного результату досягли на родовищі, яке експлуатується вже пів століття і майже виснажено. Це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку», — повідомила пресслужба «Нафтогаз України».

Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон, додали у пресслужбі.

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Наприкінці літа на Львівщині розпочала роботу свердловина, що забезпечує видобуток 115 тис. кубометрів газу на добу, що є досить високим показником для західного регіону, де більшість родовищ перебувають на завершальній стадії розробки.

У жовтні група «Нафтогаз» заявила, що збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології та обладнання.

Державна компанія «Укргазвидобування» відновила роботу інфраструктурних об’єктів на деокупованій території України, що надасть можливість додатково видобувати близько 500 тис. куб. м природного газу на добу.

УНІАН За матеріалами:

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