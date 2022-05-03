На Харківщині очищено 100 км доріг – ОП — Finance.ua

На Харківщині очищено 100 км доріг – ОП

Вчора 12:34 — Казна та Політика

Дорожники Харківщини щодня проводять ямковий ремонт на дорогах області.

Станом на зараз вони очистили від спаленої техніки та інших наслідків воєнних дій 100 км доріг, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Крім того, облаштовано тимчасові об’їзди двох штучних споруд на автомобільній дорозі Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук.

За словами Тимошенка, у всіх районах області проводять санітарне очищення території, обстеження та відновлення житлового фонду. Так, зокрема, у Дергачах відновлено електропостачання в домівках 100 містян.

«У Харкові продовжується відновлення газопостачання абонентам. Спеціалісти провели роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах міста», — додав він.

Заступник керівника ОП повідомив про те, що і на Сумщині триває відновлення інфраструктури. Зокрема, в Охтирці та Тростянці продовжується прибирання центральної частини міста, вивезення твердих побутових відходів, відновлення ТЕЦ.

«У селах Мазівка, Нова Слобода, Бунякине та селищі Новослобідське Конотопського району проведено обрізку дерев, благоустрій та впорядкування територій, що зазнали пошкоджень під час бойових дій», — зазначив Тимошенко в офіційному Телеграм-каналі.

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