На Харківщині до кінця року планують відновити більш як 70 багатоквартирних будинків — Finance.ua

На Харківщині до кінця року планують відновити більш як 70 багатоквартирних будинків Сьогодні 07:26 — Казна та Політика

На Харківщині до кінця року планують відновити більш як 70 багатоквартирних будинків

На Харківщині до кінця року планують відновити більш як 70 багатоквартирних об'єктів за понад 1,1 млрд грн.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Плануємо відновлення більш як 70 об'єктів у цьому році. Це понад 1,1 мільярда гривень із державного бюджету та частково з обласного», — сказав Синєгубов.

Йдеться, зокрема, про 2 багатоквартирні будинки Лозівської громади, 1 гуртожиток у Золочівській громаді; 2 гуртожитки та 15 багатоквартирних будинків у Старосалтівській, 9 — в Ізюмській; по 2 багатоквартирні будинки у Чугуївській і Балаклійській громадах; 1 гуртожиток і 34 будинки у Дергачівській; 2 багатоквартирні житлові будинки Роганської громади.

«По майже тридцяти об'єктах проєктна документація розроблена та затверджена, 16 проєктів — на стадії розробки документації. І зараз вносяться зміни до Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні. У цю програму планується включити 27 проєктів», — зауважив начальник ОВА.

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Синєгубов також розповів, що область є лідером за фіксацією руйнувань і зверненнями людей. За програмою єВідновлення почалися виплати компенсацій. Однак заявки розглядають комісії органів місцевого самоврядування, і зараз вони мають пришвидшити роботу.

«Можемо говорити про об'єктивні та суб'єктивні причини, які цьому перешкоджають. Об'єктивні: були внесені зміни щодо якісного складу комісій. Туди мали увійти представники громадських організацій. Відповідно, минув час, поки виконкоми все затвердили. Певні адміністративні процедури мали пройти. А є суб'єктивні фактори. Коли людина подає заявку, комісія виходить на огляд — а заявника немає. Бо це внутрішньо переміщена особа, яка перебуває за межами навіть Харківської області й повернутися найближчим часом не планує. Люди повинні на це зважати. Звичайно, вони не мусять перебувати вдома 24 на 7, але доступ до оселі, приміщень, садиби має бути забезпечений. Тому процес і справді складний, однак вже слід нарощувати темпи», — сказав керівник області.

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