На Харківщині до кінця року планують відновити більш як 70 багатоквартирних будинків — Finance.ua

На Харківщині до кінця року планують відновити більш як 70 багатоквартирних будинків
На Харківщині до кінця року планують відновити більш як 70 багатоквартирних об'єктів за понад 1,1 млрд грн.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Плануємо відновлення більш як 70 об'єктів у цьому році. Це понад 1,1 мільярда гривень із державного бюджету та частково з обласного», — сказав Синєгубов.
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Йдеться, зокрема, про 2 багатоквартирні будинки Лозівської громади, 1 гуртожиток у Золочівській громаді; 2 гуртожитки та 15 багатоквартирних будинків у Старосалтівській, 9 — в Ізюмській; по 2 багатоквартирні будинки у Чугуївській і Балаклійській громадах; 1 гуртожиток і 34 будинки у Дергачівській; 2 багатоквартирні житлові будинки Роганської громади.
«По майже тридцяти об'єктах проєктна документація розроблена та затверджена, 16 проєктів — на стадії розробки документації. І зараз вносяться зміни до Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні. У цю програму планується включити 27 проєктів», — зауважив начальник ОВА.
Синєгубов також розповів, що область є лідером за фіксацією руйнувань і зверненнями людей. За програмою єВідновлення почалися виплати компенсацій. Однак заявки розглядають комісії органів місцевого самоврядування, і зараз вони мають пришвидшити роботу.
«Можемо говорити про об'єктивні та суб'єктивні причини, які цьому перешкоджають. Об'єктивні: були внесені зміни щодо якісного складу комісій. Туди мали увійти представники громадських організацій. Відповідно, минув час, поки виконкоми все затвердили. Певні адміністративні процедури мали пройти. А є суб'єктивні фактори. Коли людина подає заявку, комісія виходить на огляд — а заявника немає. Бо це внутрішньо переміщена особа, яка перебуває за межами навіть Харківської області й повернутися найближчим часом не планує. Люди повинні на це зважати. Звичайно, вони не мусять перебувати вдома 24 на 7, але доступ до оселі, приміщень, садиби має бути забезпечений. Тому процес і справді складний, однак вже слід нарощувати темпи», — сказав керівник області.
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