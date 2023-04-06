На FinAwards-2023 назвали найкращого керівника маркетингу серед МФО — Finance.ua

На FinAwards-2023 назвали найкращого керівника маркетингу серед МФО Сьогодні 13:40 — Кредит&Депозит

У п’ятницю, 31 березня, у Києві відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.

Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.

Під час церемонії обрали і найкращого керівника маркетингу. За це звання боролися 8 представників різних МФО.

Як обирали? У номінації брали участь керівники, який відповідає за маркетингову стратегію компаній, які продемонстрували успішні проєкти у 2022-2023. Це може бути: виведення нового продукту на ринок, підвищення впізнаваності бренду в показниках, яскрава рекламна кампанія, реалізація цікавого соціального проєкту, розвиток нових каналів комунікації з клієнтами тощо.

Хто ж переміг

У трійці лідерів опинилася Анастасія Чернишова, директорка з маркетингу компанії Money4You.

На фото переможниця номінації Серафима Нехода із керівницею медіабізнесу Treeum Надією Квіткою

Друге місце було присуджено Івану Підвисоцькому, Chief Marketing Officer компанії CreditPlus.

А пальма першості в номінації «Найкращий керівник маркетингу» дісталася Серафимі Неході, директорці з маркетингу SpaceCrew Finance: MyCredit (Україна), ClickCredit (Україна та Польща), OnCredit (В’єтнам та Шрі-Ланка).

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