На FinAwards-2023 назвали найкращого керівника маркетингу серед МФО — Finance.ua
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На FinAwards-2023 назвали найкращого керівника маркетингу серед МФО

Кредит&Депозит
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У п’ятницю, 31 березня, у Києві відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час церемонії обрали і найкращого керівника маркетингу. За це звання боролися 8 представників різних МФО.
Як обирали? У номінації брали участь керівники, який відповідає за маркетингову стратегію компаній, які продемонстрували успішні проєкти у 2022-2023. Це може бути: виведення нового продукту на ринок, підвищення впізнаваності бренду в показниках, яскрава рекламна кампанія, реалізація цікавого соціального проєкту, розвиток нових каналів комунікації з клієнтами тощо.

Хто ж переміг

У трійці лідерів опинилася Анастасія Чернишова, директорка з маркетингу компанії Money4You.
На&nbsp;фото переможниця номінації Серафима Нехода із&nbsp;керівницею медіабізнесу Treeum Надією Квіткою
На фото переможниця номінації Серафима Нехода із керівницею медіабізнесу Treeum Надією Квіткою
Друге місце було присуджено Івану Підвисоцькому, Chief Marketing Officer компанії CreditPlus.
А пальма першості в номінації «Найкращий керівник маркетингу» дісталася Серафимі Неході, директорці з маркетингу SpaceCrew Finance: MyCredit (Україна), ClickCredit (Україна та Польща), OnCredit (В’єтнам та Шрі-Ланка).
За матеріалами:
Finance.ua
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