На Фіджі дозволили заарештувати суперяхту російського олігарха Керімова — Finance.ua
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На Фіджі дозволили заарештувати суперяхту російського олігарха Керімова

Вчора 18:02Фондовий ринок
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Суд Фіджі дозволив США заарештувати суперяхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Розкішне судно затримала поліція.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що судно Amadea прибуло на Фіджі минулого місяця з Мексики. Перехід через Тихий океан зайняв 18 днів.
Яхту затримала поліція Тихоокеанського острівної держави. При цьому капітана судна допитали, чому він прибув на Фіджі без митного оформлення.
Варто відзначити, що Керімов потрапив під санкції США у 2018 та 2014 роках у відповідь на російську агресію в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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