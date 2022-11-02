На експорт пішло майже 5 млн т української пшениці — Finance.ua

На експорт пішло майже 5 млн т української пшениці
Обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України у 2022/23 МР станом на 1 листопада становив понад 12,9 млн т, що на 34% менше показника минулого сезону.
Про це свідчать дані Державної митної служби, які публікує Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Так, пшениці з початку сезону відправлено майже 4,94 млн т, що на 60% поступається торішньому обсягу.
Постачання ячменю на зовнішні ринки склало близько 1,1 млн т (-76%).
Також на експорт пішло 6,2 тис. т жита, що значно менше торішніх 55,5 тис. т.
Кукурудзи експортовано майже 6,84 млн т, що у 3 рази перевищує обсяги відвантажень на аналогічну дату минулого сезону (2,3 млн т).
Експорт борошна з України у 2022/23 МР склав 36,9 тис. т, що на 15% відстає від показника минулого сезону.
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