На дороги Китаю вперше виїде безпілотний мікроавтобус — Finance.ua

На дороги Китаю вперше виїде безпілотний мікроавтобус Сьогодні 01:42 — Технології&Авто

На дороги Китаю вперше виїде безпілотний мікроавтобус, Фото: WeRide

У Китаї дозволили використовувати на дорогах безпілотні автобуси-шатли WeRide. Компанія отримала ліцензію на проведення дорожніх випробувань в автономному режимі у Пекіні.

Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Згідно з ліцензією, автономні автобуси WeRide можуть пересуватися дорогами загального користування з автономним водінням у Пекінській демонстраційній зоні автономного водіння високого рівня загальною площею 60 квадратних кілометрів. Це перший випадок, коли влада Китаю видала ліцензію на випробування безпілотних шатлів.

Фото: WeRide

Автобус-шатл від WeRide поставляється без кермового колеса, гальм та кабіни. Він є електричним та може розвивати швидкість до 40 км/год.

У безпілотних автобусах WeRide використовуються лазерний радар, камера високої чіткості та радар міліметрового діапазону. Камера може записувати 360-градусні відео в реальному часі, а також виявляти та розпізнавати смуги руху, світлофори та різні знаки. Адміністратори можуть переглядати заплановані маршрути та статус водіння шатла.

WeRide розробляє чотири моделі: Robotaxi, mini Robobus, Robovan та Robosweeper. Усі вони орієнтовані автономне водіння.

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