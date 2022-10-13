На дорогах України побільшало ділянок, де швидкість контролює поліція — Finance.ua

На дорогах України побільшало ділянок, де швидкість контролює поліція Вчора 12:01 — Особисті фінанси

На дорогах України побільшало ділянок, де швидкість контролює поліція

Сьогодні, 13 жовтня, на автомобільних дорогах України з’явилися дев’ять нових ділянок, крім того, змінено чотири ділянки, де патрульна поліція контролюватиме швидкість руху автомобілів з допомогою приладів TruCAM.

У повідомленні поліції йдеться, що ці місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності в місцях концентрації ДТП, що скоюються через перевищення швидкості руху.

З огляду на воєнний стан контроль швидкості з допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках. Повний список можна знайти тут

Місця контролю швидкості руху в Києві

Проспекти Бажана, Перемоги, Соборності та Броварський, вулиці Борщагівська та Саперно-Слобідська, Столичне та Набережне шосе.

Місця контролю швидкості руху в Київській області:

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, 20 — 60 км;

М-03 Київ — Харків — Довжанський (у межах Борисполя), 24 — 49 км та 50 — 104 км;

М-05 Київ — Одеса, 15 — 143 км (у напрямку Києва), 15 — 143 км (у напрямку Одеси);

М-06 Київ — Чоп, 20 — 69 км;

М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 45 — 79 км;

Р-04 Київ — Фастів — Біла Церква — Тараща — Звенигородка, 113 — 124 км;

Біла Церква: проспект Князя Володимира, вулиці Київська та Леваневського.

У патрульній поліції зазначають, що в областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) й де пошкоджено ділянки автомобільних доріг, контроль за швидкісним режимом тимчасово не проводиться.

Довідка Finance.ua:

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