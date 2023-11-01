На дорогах столиці відсьогодні швидкість руху обмежена до 50 км/год — Finance.ua

На дорогах столиці відсьогодні швидкість руху обмежена до 50 км/год Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

На дорогах столиці відсьогодні швидкість руху обмежена до 50 км/год

З 1 листопада швидкість руху столицею обмежується до 50 кілометрів на годину. На ділянках, де була дозволена швидкість 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80».

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта).

Водіїв закликають не перевищувати швидкісний режим на цих ділянках доріг, рухаючись за звичкою швидше, ніж дозволено в період з 1 листопада і до 1 квітня.

Довідка Finance.ua:

автоцивілка, або страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, є обов’язковою для всіх автомобілістів в Україні. У 2023 році розмір штрафу за відсутність автоцивілки становить 425 грн. Якщо штраф не сплачено протягом 15 днів, він збільшується до 850 грн;

самостійно встановлені ксенонові фари є підставою для винесення штрафу.

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