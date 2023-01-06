На допомогу внутрішнім переселенцям спрямували понад 57 млрд грн — Finance.ua
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На допомогу внутрішнім переселенцям спрямували понад 57 млрд грн

Особисті фінанси
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На допомогу внутрішнім переселенцям спрямували понад 57 млрд грн
На допомогу внутрішнім переселенцям спрямували понад 57 млрд грн
Для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам у бюджеті минулого року було передбачено понад 57 млрд грн.
Про це повідомили в Мінсоцполітики.
Усього 1,8 млн офіційно зареєстрованих переселенців з 4,9 млн отримували такі виплати — 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.
Окрім цього, як наголосили в міністерстві, значним досягненням минулого року стала цифровізація багатьох послуг для ВПО в «Дії», яка значно спростила їх отримання. Йдеться про:
  • реєстрацію ВПО;
  • подання заяви на допомогу на проживання для ВПО, чим уже скористались понад 1,4 млн осіб;
  • зміна адреси реєстрації ВПО;
  • зняття з обліку ВПО.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене;
  • для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не треба підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та є безстроковою;
  • як заявили у Мінреінтеграції, в Україні поки що не планують проводити масові перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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