На Djinni 70 тисяч кандидатів у пошуку роботи: яких кандидатів найбільше — Finance.ua

На Djinni 70 тисяч кандидатів у пошуку роботи: яких кандидатів найбільше Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

На Djinni 70 тисяч кандидатів у пошуку роботи: яких кандидатів найбільше

Сервіс анонімного пошуку роботи в ІТ Djinni повідомив про 70 тис. кандидатів у пошуку роботи.

«Найбільше зростає кількість кандидатів без досвіду. За рік їх стало більше у 3,5 рази: з 4,5 тис. минулого листопада до 16 тис. на початку цього місяця», — пише Djinni.

Кількість кандидатів з досвідом від одного до трьох років виросла майже втричі, з 6,2 до 18 тисяч.

3-5 років досвіду — зростання у 2,5 рази. І більше 5 років досвіду — зростання менше, ніж вдвічі.

При цьому вакансій на Djinni всього 13 тис. В середньому на кожну вакансію зараз припадає 12,6 відгуків. При цьому на кожне резюме — всього 1,7 пропозицій.

На такі спеціальності як JavaScript/Frontend припадає майже 28 відгуків на одну вакансію. При чому самих вакансій у цій сфері 1,2 тис., а резюме — 11,3 тис..

На Project Manager майже 36 відгуків на одну вакансію. При цьому самих вакансій відкрито 331, а кандидатів — 4444, тобто більше ніж в 10 разів більше.

QA Manual — 78 відгуків на вакансію. Самих вакансій — 364, резюме — 9061.

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