На Чернігівщині судитимуть зловмисників, які ошукали громадян майже на ₴400 тисяч за схемою «ваш родич у біді» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Чернігівщині судитимуть зловмисників, які ошукали громадян майже на ₴400 тисяч за схемою «ваш родич у біді»

Вчора 19:15Кримінал
39
У лютому цього року детективи обласної поліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку викрили організовану злочинну групу, яка підозрюється у скоєнні серії шахрайств. Від дій зловмисників постраждали переважно довірливі чернігівці літнього віку.
Поліція встановила, що група зловмисників діяла за схемою «ваш родич у біді». Мешканець Чернігова спільно з не встановленою слідством особою, яка перебувала на тимчасово окупованій території, організували діяльність злочинної групи, залучивши до вчинення злочинів двох молодиків.
Зловмисники, користуючись довірливістю пенсіонерів, повідомляли їм про те, що їхній син/дочка/внук потрапив у біду і нібито негайно потребує велику суму грошей. Одразу після цього виконавці злочинів прибували до потерпілих і отримували від них кошти.
Всього поліцейські задокументували 11 фактів вчинення шахрайських дій на загальну суму 385 тисяч гривень.
26 травня кримінальне провадження за вказаними фактами було скеровано до суду. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді ув’язнення строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Шахраї почали телефонувати рідниим українських бійців — просять гроші за допомогу у визволенні з полону

За матеріалами: internetua.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.