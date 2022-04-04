На будівництво житла для переселенців Німеччина надасть ще 49 млн євро — Finance.ua
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На будівництво житла для переселенців Німеччина надасть ще 49 млн євро

Вчора 17:33Казна та Політика
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На будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб Німеччина надасть Україні 49 млн євро.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Зазначається, що питання про підтримку будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб обговорювалося під час зустрічі Чернишова з федеральним міністром з питань економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце.
«Німеччина надасть наступні 49 млн євро на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Також обговорили питання підтримки відбудови соціальної інфраструктури, шкіл та садочків українських міст після закінчення війни та повернення до нормального життя», — зазначив Чернишов.
Окремо, за його словами, були досягнуті домовленості з німецьким банком KfW про збільшення необхідного фінансування та продовження успішної співпраці.
Як зазначив Чернишов, з боку німецької сторони відчувається повна підтримка.
«Зараз Німеччина займає активну позицію у промоції підтримки внутрішньо переміщених осіб та забезпеченні житлом серед міжнародних донорів та партнерів», — підкреслив міністр.
За матеріалами: Build Portal
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