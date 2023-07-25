На будівництво водогонів направили 10 мільярдів — всемеро більше, ніж планували — Finance.ua
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На будівництво водогонів направили 10 мільярдів — всемеро більше, ніж планували

Фондовий ринок
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Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області підписала договори на будівництво двох водогонів загальною вартістю 10,6 млрд грн.
Про це свідчать оприлюднені дані про закупівлю з Prozorro.
Відповідно до першого договору до кінця 2024 року ТОВ «Автомагістраль-Південь» побудує за 5,32 млрд грн магістральний водогін довжиною 26,9 км від річки Інгулець до Південного водосховища м. Кривий Ріг. Добова потужність готового об'єкта має становити 400 тис кубометрів.
Умови другого договору передбачають будівництво ТОВ «Група компаній Автострада» в такі ж терміни магістрального водогону 76,7 км від Хортиці (Запоріжжя) до Томаківки і далі до Марганця. Потужність цього проєкту має становити 150 тис кубометрів на добу, а вартість будівництва — 5,3 млрд грн.
Необхідність будівництва зазначених водогонів викликана «необхідністю ліквідації наслідків, пов’язаних зі знищенням Каховської гідроелектростанції». 6 червня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що на будівництво нових водогонів виділять 1,5 млрд грн. А на початку липня віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що відповідні будівельні роботи вже розпочато.
Зауважимо, що обидва договори укладені з виконавцями без проведення тендера. І ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Група компаній Автострада» були найбільшими отримувачами фінансування з державного бюджету на будівництво доріг в рамках програми «Велике будівництво» у 2021 році - 23,3 млрд грн та 12,2 млрд грн відповідно.
За матеріалами:
Економічна Правда
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