На Банковій розповіли, яке рішення Заходу може обвалити економіку Росії — Finance.ua
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На Банковій розповіли, яке рішення Заходу може обвалити економіку Росії

Вчора 18:44Казна та Політика
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На Банковій розповіли, яке рішення Заходу може обвалити економіку Росії
Глава офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував рішення Росії перевести розрахунки за газ у рублі. Він назвав його спробою зміцнити російську грошову одиницю та оголосити економічну війну ЄС.
Про це йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі Єрмака.
Він також розповів, як світ може зруйнувати економіку агресора.
«Але Захід може завдати удару по росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки рф. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний захід має її виграти», — наголосив глава ОП.
Нагадаємо, раніше сьогодні Путін наказав «Газпрому» перевести всі виплати за постачання російського газу в «недружні країни» в рублі. При цьому путін підкреслив, що зміна стосується лише переказу коштів.
росія продовжить постачати газ відповідно до прописаних у контрактах умов. Тобто ціна та обсяги залишаться незмінними. Президент рф доручив уряду направити до «Газпрому» директиву для внесення поправок до чинних договорів.
За матеріалами: УНІАН
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