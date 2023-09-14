На аукціон виставили торфове підприємство — Finance.ua
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На аукціон виставили торфове підприємство

Фондовий ринок
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ФДМУ виставив на аукціон ДП «Волиньторф». Стартова ціна підприємства — 190 млн гривень. Аукціон відбудеться 6 жовтня.
Про це пише agroter.com.ua.
Волиньторф — діюче підприємство торф’яної галузі, яке спеціалізується на виробництві торф’яних брикетів. За 6 місяців 2023 року підприємство отримало 6,2 млн грн чистого прибутку, а у 2022 році - 10,6 млн грн.
Водночас підприємство накопичило 20,2 млн грн боргів, які повинен погасити майбутній власник.
Чому підприємство виставляють на приватизацію?В державній власності мають залишитися лише стратегічні та прибуткові активи. Торф не є стратегічним — його частка в енергетичному балансі становить менше 0,3%.
Приватизація «Волиньторфу» — можливість залучити ефективного приватного власника, який розвиватиме підприємство та погасить накопичені борги. Важливо, що інвестор повинен забезпечувати надання послуг з постачання теплової енергії споживачам, з якими ДП «Волиньторф» укладено договори про постачання теплової енергії.
Більше того, ФДМУ вже має досвід успішного продажу торф’яного підприємства. На початку липня відбулися торги з продажу «Рівнеторфу» — стартова ціна зросла у 4,3 рази — до 205 млн грн.
Що входить у приватизаційний лот:
  • 109 одиниць нерухомого майна загальною площею понад 21 тис. м²
  • 164 одиниці спецтехніки та транспортних засобів
Спецдозволи на користування надрами на родовищах «Засвіття Ситнелюк» (на 18 років) і «Сойне» (19 років).
За матеріалами:
Finance.ua
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